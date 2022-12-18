Мир 18 декабря 2022, 19:47 Главе Русского дома в ЦАР понадобилась экстренная эвакуация в Россию Посольство: главе Русского дома в ЦАР нужна экстренная эвакуация в Россию

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Состояние директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Ему нужна экстренная эвакуация в Россию. Об этом сообщило посольство России в Банги в социальных сетях.

«Состояние директора Русского дома Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — рассказали в дипломатическом представительстве.

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Там добавили, что Сытому нужна экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья.

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Все случилось 16 декабря. Посылка со взрывчаткой взорвалась в руках директора Русского дома. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. После происшествия власти России приняли решение не закрывать представительство. Однако призвали обеспечить безопасность и найти виновников случившегося.

Правительство Центрально-Африканской Республики выразило готовность работать вместе с Россией над расследованием теракта. Специалисты уже приступили к установлению причин произошедшего, но детали пока не раскрыли. Известно, что на месте взрыва в кабинете Сытого нашли записку с угрозами на русском языке «от всех французов».