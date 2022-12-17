17 декабря 2022, 14:53
Власти ЦАР выразили готовность расследовать теракт против главы «Русского дома»
Посольство РФ в ЦАР: правительство готово сотрудничать с Россией в расследовании теракта
Правительство Центрально-Африканской Республики заявило, что готово совместно с Россией расследовать теракт, совершенный против главы «Русского дома» Дмитрия Сытого. Об этом сообщил ТАСС.
«Центральноафриканские власти на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что посольство держит связь с местными правоохранителями. Расследование идет, но детали пока не раскрываются. Известно также, что Сытый сейчас в сознании, опасности для его жизни нет.
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Главе «Русского дома» 16 декабря пришла посылка со взрывчаткой. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Власти России решили не закрывать учреждение, но пообещали принять меры безопасности, а также найти злоумышленников.
На месте происшествия также нашли записку с угрозой от имени жителей Франции.
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