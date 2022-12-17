Мир 17 декабря 2022, 14:53 Власти ЦАР выразили готовность расследовать теракт против главы «Русского дома» Посольство РФ в ЦАР: правительство готово сотрудничать с Россией в расследовании теракта РИА «Новости»

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Правительство Центрально-Африканской Республики заявило, что готово совместно с Россией расследовать теракт, совершенный против главы «Русского дома» Дмитрия Сытого. Об этом сообщил ТАСС.

«Центральноафриканские власти на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что посольство держит связь с местными правоохранителями. Расследование идет, но детали пока не раскрываются. Известно также, что Сытый сейчас в сознании, опасности для его жизни нет.

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Главе «Русского дома» 16 декабря пришла посылка со взрывчаткой. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Власти России решили не закрывать учреждение, но пообещали принять меры безопасности, а также найти злоумышленников.

На месте происшествия также нашли записку с угрозой от имени жителей Франции.