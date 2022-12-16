Важное 16 декабря 2022, 14:07 Посылка взорвалась в руках главы миссии «Русского дома» в Центральной Африке РИА «Новости» сообщило о покушении на главу миссии «Русского дома» Сытого в ЦАР

Читать 360tv в

Посылка взорвалась в руках главы миссии «Русского дома» Дмитрия Сытого в Банги — столице Центральноафриканской республики. Пострадавшего госпитализировали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

Пресс-атташе посольства России Владислав Ильин уточнил, что покушение произошло сегодня, 19 декабря, утром. Других подробностей происшествия пока нет.

Реклама

В последнее время в мире произошло несколько ситуаций с взрывоопасными и просто отвратительными посылками в ведомства и диппредставительства. Накануне РИА ФАН писало, что в главном управлении польской полиции взорвался подарок от одного из глав украинских служб - это оказался гранатомет. Главный комендант Польши получил легкие ранения, его госпитализировали для осмотра.

Реклама

Ранее посольство Франции в России получило посылку с дохлой мышью и пауком. А перед этим в дипломатические представительства Украины и шести стран Европы, в том числе Венгрии, Польшн и Италии, пришли окровавленные пакеты с глазами животных.