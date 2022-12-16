Происшествия 16 декабря 2022, 21:47 Записку с угрозой «от всех французов» нашли на месте взрыва в «Русском доме» в ЦАР РИА «Новости»: на месте взрыва в «Русском доме» в ЦАР нашли записку «от всех французов» РИА «Новости»

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На месте взрыва в кабинете главы «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого нашли записку с угрозами на русском языке «от всех французов». Надпись обнаружили РИА «Новости» на фотографиях, присланных полицией Банги.

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — гласит текст на узком листке бумаги.

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На фотографиях с места происшествия можно разглядеть осколки чашки, стеклянного предмета на письменном столе, а также два неопознанных пластиковых предмета. Под столом видна обожженная портативная аудиоколонка и второй монитор. Представитель полиции сообщил, что судя по всему, пакет взорвался в руках Сытого, когда он начал разбирать почту.

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Покушение на руководителя миссии произошло утром 16 декабря. Пострадавшего госпитализировали, его состояние стабильно тяжелое. Россия решила не закрывать «Русский дом» в ЦАР после происшествия, однако предпримет дополнительные меры безопасности. РФ приложит все силы, чтобы найти организаторов и исполнителей преступления.

Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к происшествию. Информацию о записке она назвала ложью и пропагандой.