Важное 25 ноября 2023, 10:02 Глава СБУ помечтал о новых терактах на Крымском мосту Глава СБУ Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост

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Украинские националисты сделают все возможное, чтобы уничтожить Крымский мост. Об этом в видеоматериале телеканала «1+1» заявил руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Он напомнил, что переправа уже пережила два террористических акта.

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«В будущем на Крымском мосту и не только произойдет много сюрпризов. Мост обречен», — заявил глава СБУ.

В сентябре представитель Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что у Крымского моста осталось мало времени. Она пообещала, что ВСУ предпримут новые попытки атаковать инфраструктурный объект.

В ответ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что режим Владимира Зеленского усвоил террористические методы, и назвала высказывание Гуменюк неприкрытым экстремизмом.

В июле 2023 года надводные беспилотники ВСУ спровоцировали два взрыва на мосту, в результате чего погибли два человека.