Мир 11 сентября 2023, 02:23 «Осталось мало времени». Украинские власти снова пообещали уничтожить Крымский мост Минобороны Украины: у Крымского моста осталось очень мало времени РИА «Новости»

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Украинские власти снова высказали угрозы по уничтожению Крымского моста. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона, что у моста «осталось очень мало времени».

«Мосту осталось очень мало времени <…> Там повреждения достаточно существенны и угрозы неизбежны», — заявила она.

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Гуменюк добавила, что ВСУ будут предпринимать новые попытки атаковать мост.

Несколько дней назад, 9 сентября, Украина пыталась атаковать Крымский мост при помощи трех безэкипажных полупогружных катеров. Корабли Черноморского флота обнаружили их и ликвидировали.

Еще один надводный беспилотник российские военные уничтожили 2 сентября.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что движение по поврежденной части Крымского моста откроют 15 сентября. По его словам, основная часть работ строители завершили.