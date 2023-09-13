Мир 13 сентября 2023, 11:48 Украине указали на неприкрытый экстремизм в словах о Крыме Захарова сочла слова Гуменюк о Крымском мосте неприкрытым экстремизмом РИА «Новости»

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Режим украинского президента Владимира Зеленского в очередной раз показал, что усвоил террористические методы. На это указала в ходе брифинга на ВЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте.

«Это и есть экстремизм неприкрытый», — подчеркнула дипломат.

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Украинские власти, добавила она, погрязли в крови и насквозь пропитались русофобией.

«Преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что хорошо усвоил террористические методы», — заметила официальный представитель МИД России.

Захарова обратила внимание, что украинские власти будут продолжать попытки наносить новые удары по исключительно гражданской инфраструктуре. Крымский мост, напомнила она, представляет собой именно такой объект.

Дипломат уже подчеркивала, что ответ на действия киевского режима последует жесткий.

«Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — предупредила Захарова.