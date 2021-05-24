Глава Ryanair заявил о сотрудниках белорусского КГБ на борту самолета с Протасевичем

Глава авиакомпании Ryanair заявил, что на борту самолета с Романом Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы полагаем, что в Минске с экстренно севшего рейса сошли также агенты КГБ», — цитирует агентство руководителя ирландской компании-перевозчика.

Летевший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair экстренно приземлился в Минске 23 мая после сообщения о бомбе. На борту самолета находился главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его арестовали после посадки по обвинению по нескольким уголовным статьям.

После случившегося руководство латвийской авиакомпании AirBaltic решило временно не летать над Белоруссией. По словам одного из белорусских оппозиционеров, Павла Латушко, в Европейском союзе сейчас активно обсуждают прекращение полетов над территорией республики. В департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии ранее рассказали о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств экстренной посадки самолета.