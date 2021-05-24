Оппозиционеры потребовали приостановить международное авиасообщение над Белоруссией

На время расследования инцидента с экстренно севшим в аэропорту Минска самолетом Ryanair нужно приостановить международное авиасообщение над территорией Белоруссии. Нужно также расширить международные санкции в отношении официального Минска, принять четвертый пакет запретительных мер и начать подготовку пятого.

Об этом, по данным РИА «Новости», заявил один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Павел Латушко. По его словам, сейчас идут активные консультации с главами МИД стран ЕС, Организацией международной гражданской авиации (ICAO) и Европейской организацией международных авиаперевозчиков EIATA.

«Мы полагаем важным остановить международное авиасообщение над территорией Белоруссии на время расследования, временно запретить возможность пролета правительственных и военных самолетов Белоруссии над территорией европейских стран», — заявил Латушко в своем Telegram-канале.

Он назвал принудительной посадку самолета ирландской компании, а случившееся — актом государственного терроризма.

Напомним самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич, сооснователь и главред признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга». Он был задержан силовиками. Против блогера заведено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.