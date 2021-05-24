Комиссию по расследованию экстренной посадки самолета Ryanair создали в Белоруссии

В Белоруссии после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair создали комиссию по расследованию происшествия. Все обстоятельства озвучат в ближайшее время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики.

«В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Накануне лайнер Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о бомбе. Пассажиры провели в столице Белоруссии пять часов. На борту самолета находился главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали по обвинению по нескольким уголовным статьям.

Уголовная полиция Литвы начала расследование. Руководство латвийской авиакомпании AirBaltic после случившегося решило пока не летать над Белоруссией. По словам одного из лидеров белорусской оппозиции, Павла Латушко, страны Евросоюза могут временно приостановить полеты над территорией республики. Он отметил, что по этому вопросу сейчас идут консультации с главами МИД европейских стран, Организацией международной гражданской авиации и Европейской организацией международных авиаперевозчиков.