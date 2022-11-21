Мир 21 ноября 2022, 15:43 Глава Росатома предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС Глава Росатома Лихачев: Киев надеется устроить «ядерный инцидент», обстреливая ЗАЭС РИА «Новости»

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Запорожская АЭС подвержена риску атомной аварии из-за обстрелов. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев на полях форума «Атомэкспо-2022» в Сочи, сообщил ТАСС.

«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии», — отметил Лихачев.

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По его словам, украинские власти считают допустимым ядерный инцидент, масштаб которого радиоактивность «спрашивать не будет».

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«Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории», — подчеркнул глава Росатома.

Он отметил, что сейчас нужно сделать все, чтобы даже в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность АЭС.

Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси удивила осведомленность президента России Владимира Путина об устройстве ЗАЭС. Гросси отметил, что российский лидер знает каждую деталь, схему завода, доступ к электричеству. Глава МАГАТЭ пообещал чаще посещать Россию и Украину из-за ситуации на ЗАЭС.

В субботу, 19 ноября, ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами.