Важное 20 ноября 2022, 14:00 ВСУ выпустили 11 снарядов по Запорожской АЭС Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской АЭС, заявили в Минобороны России. Там уточнили, что объект атаковали 19 ноября.

Атомную электростанцию атаковали крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, уточнили в министерстве. Утром 20 ноября еще два прилета со стороны ВСУ пришлись по линии электропередачи, питающей ЗАЭС.

Реклама

Радиационная обстановка в районе станции остается в норме, подчеркнули в Минобороны. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, представители МАГАТЭ и «Росатома» уточнят последствия обстрелов со стороны ВСУ.

Реклама

Власти Украины арестовали имущество российской компании, занимающейся продажей горюче-смазочных материалов, сообщил «Царьград». По данным издания, украинское МВД похвасталось передачей топлива украинским военным.

ВКС России высокоточным оружием атаковали оборонное предприятие «Мотор Сич» в городе Запорожье. В Минобороны рассказали, что российским военным удалось уничтожить цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины.