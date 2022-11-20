20 ноября 2022, 14:00
ВСУ выпустили 11 снарядов по Запорожской АЭС
Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской АЭС, заявили в Минобороны России. Там уточнили, что объект атаковали 19 ноября.
Атомную электростанцию атаковали крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, уточнили в министерстве. Утром 20 ноября еще два прилета со стороны ВСУ пришлись по линии электропередачи, питающей ЗАЭС.
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Радиационная обстановка в районе станции остается в норме, подчеркнули в Минобороны. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, представители МАГАТЭ и «Росатома» уточнят последствия обстрелов со стороны ВСУ.
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Власти Украины арестовали имущество российской компании, занимающейся продажей горюче-смазочных материалов, сообщил «Царьград». По данным издания, украинское МВД похвасталось передачей топлива украинским военным.
ВКС России высокоточным оружием атаковали оборонное предприятие «Мотор Сич» в городе Запорожье. В Минобороны рассказали, что российским военным удалось уничтожить цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины.
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