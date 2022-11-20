Мир 20 ноября 2022, 21:56 Глава МАГАТЭ пообещал чаще посещать Россию и Украину из-за ситуации на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения защиты ЗАЭС РИА «Новости»

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует регулярно посещать Россию и Украину, чтобы обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу BFM.

«Сейчас первостепенная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг ЗАЭС», — подчеркнул Гросси.

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Дипломат сообщил, что специалисты МАГАТЭ собираются 21 ноября совершить обход элктростанции. Если ситуация позволит, эксперты оценят ущерб после последних обстрелов.

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«Мы оценим ущерб. Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — сказал глава агентства.

Он предположил, что скорее всего пострадала зона, где хранится использованное и новое топливо.

Гросси добавил, что инспекторы МАГАТЭ на будущей недели посетят три украинских атомных электростанции. Об этом их попросил министр энергетики Украины.

ВСУ 19 ноября обстреляли территорию Запорожской АЭС. Ее атаковали крупнокалиберными артиллерийскими снарядами. Утром 20 ноября обстрелы продолжились. Удары пришлись по линии электропередачи, питающей ЗАЭС.