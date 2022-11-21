Мир 21 ноября 2022, 06:22 «Он знает каждую деталь». Гендиректор МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о ЗАЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси в интервью CBS заявил, что Путин осведомлен о ситуации на ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин знает все о состоянии Запорожской АЭС, ее структуре и положении дел. Об этом рассказал в интервью CBS гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Он знает каждую деталь, что меня удивило. <…> Он очень подробно знает не только схему завода, но и, что очень важно, доступ к электричеству, внешний источник энергии», — сказал он.

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В время инспекции специалистов агентства пустили во все помещения, в которые нужно. По словам Рафаэля Гросси, они увидели все, что требовалось. Он обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы. По его словам, проезжая через блокпост с Украины в Запорожскую область, участники миссии услышали выстрелы. Дальше они увидели солдат, танки и бронетехнику.

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Руководитель агентства назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС беспрецедентной во многих отношениях. Она находится на передовой, регулярно подвергается обстрелам и является самым опасным местом в мире. До спецоперации атомная станция давала около 20% электроэнергии Украины, теперь она простаивает, но реакторы по-прежнему охлаждают водой. Для этого использут внешний источник питания, который обстреливают.