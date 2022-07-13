Глава полиции Японии признал ответственность за гибель Синдзо Абэ

Ответственность за гибель бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ лежит в числе прочих на полиции. Она не справилась со своей работой. Об этом заявил начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура, сообщило РИА «Новости».

«Мы глубоко переживаем, что, так как в экс-премьера Синдзо Абэ стреляли и он погиб, полиция не исполнила своей задачи по охране и защите. Я как полицейский раскаиваюсь в этом», — сказал он.

Итару Накамура уточнил, что хотя все предусмотреть невозможно, на произошедшее повлияли и другие факторы. Он признает свою ответственность как главы полиции. При этом в отставку начальник Главного полицейского управления Японии уходить не планирует, так как хочет работать, чтобы это не повторилось.

Синдзо Абэ погиб 8 июля. Во время митинга в городе Нара в него дважды выстрелил бывший моряк сил самообороны Японии. Церемония прощания с бывшим премьер-министром прошла в Токио.