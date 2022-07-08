Задержанный после покушения на Синдзо Абэ оказался бывшим моряком сил самообороны Японии

Мужчина, задержанный по подозрению в покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, ранее служил в морских силах самообороны страны. Его зовут Тэцуя Ямагами, ему 41 год.

Подробности о личности стрелка сообщил местный телеканал Nihon TV. Сейчас Ямагами допрашивают сотрудники полиции, написал ТАСС.

Покушение на Абэ произошло в городе Нара, где он выступал в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента в поддержку Либерально-демократической партии. По данным другого японского телеканала NHK, у Абэ была остановка сердца. Бортом вертолета его доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи, он в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, в руках у подозреваемого в покушении был предмет, похожий на пистолет. По данным Nikkei, у экс-премьера выявили огнестрельное ранение в области шеи.

Абэ занимал пост главы правительства Японии с 2006 по 2007 годы, а затем с 2012 по 2020 годы. Он оставил должность из-за проблем со здоровьем.