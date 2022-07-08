Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице на 68-м году жизни. Об этом сообщило японское общественное телевидение. Утром 8 июля на него было совершено покушение.

Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда его госпитализировали после покушения.

Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Нагато. Он являлся потомком известного политического клана. Дед по материнской линии — Нобусукэ Киси — был премьер-министром Японии, а его отец — Абэ Минтаро — ранее являлся министром иностранных дел Японии.

Сам Синдзо Абэ изучал политологию в университете Сэйкэй, где учился на юридическом факультете. Политическую карьеру начал в 1982 году, придя на работу секретарем к отцу. Тогда Синтаро Абэ занимал пост главы МИД Японии.

С 2003 по 2004 год являлся генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии, осенью 2005 года получил пост генерального секретаря Кабинета министров. Абэ был премьер-министром с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.