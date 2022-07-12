Начались похороны Синдзо Абэ

Церемония похорон бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ началась в Токио, в буддистском храме Дзодзедзи. Об этом написал ТАСС. Политик погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения.

Траурная церемония проходит в закрытом режиме, на ней присутствуют только родные и близкие. Тем не менее, к храму приходят сотни людей, чтобы почтить память Абэ. На территории Дзодзедзи сделали место, где рядом с портретом бывшего премьера все желающие могут оставить цветы.

После церемонии катафалк с телом Абэ направится в траурный церемониальный зал.

«Он проедет по центральным районам Токио, в том числе мимо резиденции премьер-министра, здания парламента и штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии (ЛДП)», — сказано в сообщении агентства.

Синдзо Абэ был лидером ЛДП и на протяжении восьми лет являлся премьер-министром Японии.

Где захоронят прах экс-премьера, пока не сообщается. Однако этим местом может стать префектура Ямагути. Там, в городе Нагато, находится могила его отца — бывшего министра иностранных дел Японии Синтаро Абэ.

Как написало РИА «Новости», накануне в храме Дзодзедзи прошла традиционная церемония прощания по буддистскому обряду, она называется «цуя» — «протекание ночи». Ее посетили около 2,5 тысячи человек из близкого окружения Абэ, в том числе российский посол Михаил Галузин. Японские СМИ писали, что на похороны может приехать бывший президент США Дональд Трамп, но пока эта информация ничем не подтверждена.