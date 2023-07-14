Мир 14 июля 2023, 04:37 Глава Пентагона назвал главную проблему для украинской армии в ходе контрнаступления Шеф Пентагона Остин: главную сложность в контрнаступлении ВСУ представляют минные поля РИА «Новости»

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Наибольшую опасность во время контрнаступления украинской армии представляют минные поля. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в беседе с телеканалом CNN.

По словам Остина, в распоряжении ВСУ все еще есть «большие силы», чтобы продолжить масштабное контрнаступление.

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Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил о проведении подготовки более четырех тысяч бойцов ВСУ с начала специальной военной операции.

При этом экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что военные Украины разозлились на лидера киевского режима Владимира Зеленского. Президент ставит нереалистичные задачи, отправляя своих военных на смерть. Из-за этого солдаты стали массово дезертировать и сдаваться в плен российской армии. О потере морального духа ВСУ также заявил сержант украинских войск. Он отметил, что постоянные поражения сильно демотивируют бойцов.