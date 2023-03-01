Мир 01 марта 2023, 04:44 Пентагон заявил о подготовке более 4 тысяч солдат ВСУ с начала спецоперации Пентагон: ВС США подготовили свыше 4 тысяч украинских военных с начала спецоперации Pxhere

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США провели подготовку свыше четырех тысяч солдат украинской армии с начала спецоперации. Об этом рассказал начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс. Трансляция выступления проводилась на сайте Пентагона.

«В целом, с января американские военные обучили еще одну тысячу украинцев, в результате чего общее число обученных Соединенными Штатами [украинских солдат] составило чуть более четырех тысяч человек», — сообщил Симс.

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Сейчас украинские военные проходят подготовку в нескольких местах в Европе. Бойцы ВСУ работают с военнослужащими США и военными инструкторами из числа союзников и партнеров Штатов, следует из выступления. Цель этих занятий — повысить общий потенциал украинских вооруженных сил.

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Солдат ВСУ в Форт-Силле, штат Оклахома, готовят к применению расчета батареи ПВО Patriot, добавил Симс.

Соединенные Штаты не считают поставку Украине истребителей F-16 приоритетом. Украинские власти, возможно, «никогда не получат» эти вооружения, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль в ходе слушаний в комитете по делам ВС палаты представителей Конгресса.