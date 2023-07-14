14 июля 2023, 00:30
Солдаты ВСУ разозлились на Зеленского и начали сбегать с фронта
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский разозлил солдат ВСУ невыполнимыми задачами
Украинское военные очень разозлились на главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что он ставит им невыполнимые задачи. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем видео на YouTube.
«В рядах ВСУ назревает серьезное недовольство из-за Зеленского, который выдвигает нереалистичные и бесчеловечные требования», — сказал офицер.
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Он отметил, что боевики ВСУ не хотят идти на поле боя и массово дезертируют. Все это обусловлено невыносимыми условиями, в которых бойцам приходится служить. Военные Украины специально сдаются в плен российским солдатам, ведь понимают, что там к ним будут нормально относиться.
«Я думаю, такое будет происходить все чаще», — заявил Макгрегор.
По мнению экс-советника Пентагона, украинская армия понесла чудовищные потери, множество людей погибло и столько же ранено. Огромное количество бойцов теперь лежит в госпиталях и больше не сможет вернуться на фронт.
Ранее украинский сержант заявил, что его сослуживцы потеряли моральный дух из-за постоянных потерь и ранений. По его словам обучение военному делу за границей сильно отличается от того, что происходит на реальной службе.
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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