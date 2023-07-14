Мир 14 июля 2023, 00:30 Солдаты ВСУ разозлились на Зеленского и начали сбегать с фронта Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский разозлил солдат ВСУ невыполнимыми задачами Flickr

Читать 360tv в

Украинское военные очень разозлились на главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что он ставит им невыполнимые задачи. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем видео на YouTube.

«В рядах ВСУ назревает серьезное недовольство из-за Зеленского, который выдвигает нереалистичные и бесчеловечные требования», — сказал офицер.

Реклама

Он отметил, что боевики ВСУ не хотят идти на поле боя и массово дезертируют. Все это обусловлено невыносимыми условиями, в которых бойцам приходится служить. Военные Украины специально сдаются в плен российским солдатам, ведь понимают, что там к ним будут нормально относиться.

«Я думаю, такое будет происходить все чаще», — заявил Макгрегор.

По мнению экс-советника Пентагона, украинская армия понесла чудовищные потери, множество людей погибло и столько же ранено. Огромное количество бойцов теперь лежит в госпиталях и больше не сможет вернуться на фронт.

Ранее украинский сержант заявил, что его сослуживцы потеряли моральный дух из-за постоянных потерь и ранений. По его словам обучение военному делу за границей сильно отличается от того, что происходит на реальной службе.