Спецоперация 12 июля 2023, 05:44 Украинский сержант заявил о падении морального духа ВСУ после смертей военных на поле боя NYT: у военных Украины упал моральный дух из-за ранений и смертей сослуживцев РИА «Новости»

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Украинские националисты потеряли моральный дух из-за многочисленных смертей сослуживцев и тяжелых ранений на поле боя. Такое мнение выразил обозреватель The New York Times Эндрю Крамер после беседы с сержантом ВСУ.

Военнослужащий из Украины представился Игорем. По его словам, обучение за рубежом значительно отличается от настоящего боя. Многие военные теряют дух, если их сослуживцы погибают или получают ранения.

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«Их моральный дух быстро падает», — сообщил сержант.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что отказ НАТО от принятия Украины по итогам саммита в Вильнюсе приведет к деморализации украинских солдат. По его словам, блок фактически сказал украинской стороне: «Продолжайте умирать, ребята».

По мнению офицера, надежды боевиков киевского режима теперь разрушены, а альянс не позвал Киев в свой состав, потому что ВСУ не показали значительных результатов в рамках контрнаступления.