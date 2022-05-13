Глава МИД Латвии «отдал» НАТО Балтийское море

Балтийское море станет объектом присутствия стран НАТО. Об этом, рассуждая о планах Финляндии и Швеции вступить в альянс, изданию Financial Times сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Балтийское море становится морем НАТО», — заявил дипломат.

Постоянный представитель Финляндии в НАТО Клаус Корхонен сообщал, что вступление страны в альянс обусловлено не прямой угрозой со стороны России, а изменившейся конъюнктурой международной безопасности.

Он уточнил, что никакой военной активности со стороны РФ замечено не было, пишет RT.

Власти Швеции обсудят вопрос о подаче заявки на вступление в НАТО 16 мая на внеочередном заседании правительства.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО не несет угроз безопасности России. При этом он отметил, что это решение станет наихудшим для этих стран.