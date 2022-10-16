Глава МАГАТЭ заявил о недопустимости ядерного конфликта | 360°

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Глава МАГАТЭ заявил о недопустимости ядерного конфликта

Гендиректор МАГАТЭ Гросси после встречи с Путиным заявил о нежелании ядерной войны

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Никто в мире не хочет стать свидетелем ядерного конфликта. Об этом после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 1» заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«В мире никто не хочет ядерной войны, никто», — подчеркнул он.

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Гросси провел встречу с Владимиром Путиным 11 октября в Санкт-Петербуге, вопросом обсуждения стала ситуация на Запорожской атомной электростанции. Российский лидер заявил, что страна открыта для решения всех поставленных вопросов.

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Бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис ранее сообщил, что политика администрации Джо Байдена серьезно увеличила риска ядерного столкновения между Россией и США. По его мнению, искрой в глобальном конфликте способна стать Украина.

При этом сам Байден ранее заявлял, что не верит в вероятность начала ядерной войны, однако признал, что подобный сценарий рассматривают в Пентагоне.

Глава МИД России Сергей  Лавров призывал западных политиков не спекулировать на теме использования ядерного оружия. Глава внешнеполитического ведомства не исключил применение РФ ядерного потенциала, есть существование страны окажется под угрозой.

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