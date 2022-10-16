Украину назвали «искрой ядерной войны» России и США | 360°

Мир 16 октября 2022, 15:06 Поделиться Telegram

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Viber Украину назвали «искрой ядерной войны» России и США Колумнист 19Fortyfive Дэвис: политика Байдена по Украине приведет к ядерной войне РФ и США РИА Новости

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Проводимая президентом США Джо Байденом политика в отношении поддержки Украины значительно повысила риски начала ядерной войны с Россией. Об этом в своей колонке для сайта 19fortyfive написал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Автор подчеркнул, что своим заявлением о бессрочной поддержке Украины Байден совершил стратегическую ошибку, создав «искру», из которой возникнет ядерная война.

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«Загонять в угол человека, имеющего единоличное право на запуск ядерного оружия в стране, обладающей самым большим арсеналом боеголовок на планете, неразумно. Тем не менее, эта реальность, по-видимому, ускользает от внимания некоторых высших должностных лиц и отставных генералов на Западе», — написал Дэвис.

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Он добавил, что «вашингтонские ястребы» не понимают, что Россия это очень серьезный противник, который может буквально стереть США с лица земли.

«В конфликте между Россией и Украиной нет ничего, что стоило бы потери одного натовского или американского города в результате ядерного взрыва. Эта реальность должна стать причиной переоценки политики Белого дома и принятия новых целе», — отметил Дэвис.

Колумнист добавил, что Конституция США дает право Конгрессу или президенту только на защиту страны и сохранение нации. Поэтому не нужно проводить стратегию, которая создает риски для национальной безопасности.

В своем обращении 21 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что в стране есть раличные современные средства вооружения, значительно превосходящие по возможности средства поражения стран НАТО. Поэтому при угрозе территориальной целостности России и для защиты населения власти готовы использовать все имеющиеся в распоряжении средства.

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