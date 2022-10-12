Байден не поверил, что Россия применит ядерное оружие | 360°

Мир 12 октября 2022, 04:41 Поделиться Telegram

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Viber Байден не поверил, что Россия применит ядерное оружие Президент США Байден не поверил в возможность применения Россией ядерного оружия Pxhere.com

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Глава Белого дома Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия.

«Я не думаю, что он это сделает», — ответил Байден на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN.

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Однако, по словам американского лидера, возможность такого сценария в Вашингтоне обсуждают. Но раскрывать, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, Байден не стал.

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«Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно <…> и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать», — сказал глава Белого дома.

Признаков того, что у России есть намерения применять ядерное оружие не увидели и в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Но он также подчеркнул, что НАТО сохраняет бдительность.

Еще в сентябре Столтенберг делал заявления по этому же вопросу, но и тогда позиция Североатлантического альянса не отличалась он той, что есть на сегодняшний день. Как тогда заявлял генсек НАТО, организация внимательно следит за происходящим и не видит изменений у России относительно этого вида вооружения.

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