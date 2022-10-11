Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 13:10

Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ

Спецоперация

11 октября 2022, 13:09

Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Реклама

Подмосковье

11 октября 2022, 12:54

Фельдшер из Красногорска приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке

Подмосковье

11 октября 2022, 12:48

Торговый центр с кафе и офисами появится на Новой улице в Котельниках

Происшествия

11 октября 2022, 12:42

Рельсы расплавились прямо под цистерной. Появилось видео с места теракта на Крымском мосту

Мир

11 октября 2022, 12:41

Веерные отключения электроэнергии начали действовать в Хмельницкой области

Криминал

11 октября 2022, 12:31

ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Мир

11 октября 2022, 12:31

Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия

Мир

11 октября 2022, 12:30

«Глупая и безответственная стратегия». В Германии раскритиковали политику Запада против России

Мир

11 октября 2022, 12:31

Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия

Глава МИД РФ Лавров посоветовал Западу не спекулировать на теме применения ядерного удара

Читать 360tv в

Западным политикам не стоит спекулировать на теме вероятного нанесения Россией ядерных ударов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Спекулирующим на теме ядерного оружия посоветовал бы не раздувать ее и осознавать собственную ответственность», — сказал глава дипломатического ведомства.

Реклама

Ранее Лавров сообщал, что Россия способна применить весь свой ядерный потенциал, если суверенитет и существование государства окажется под угрозой.

Реклама

Все сценарии применения вооружений сводятся к иностранной агрессии против страны и ее союзников с использованием оружия  массового уничтожения.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России  Владимир Путин станет законной военной целью в случае применения ядерного оружия.

Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что западные страны намеренно раскручивают тему применения ядерного оружия, чтобы поддержать собственную упавшую идеологию.

Ядерное оружие

Сергей Лавров

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама