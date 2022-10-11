Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия | 360°

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Спецоперация
11 октября 2022, 13:10
Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ
Спецоперация
11 октября 2022, 13:09
Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС
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Подмосковье
11 октября 2022, 12:54
Фельдшер из Красногорска приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке
Подмосковье
11 октября 2022, 12:48
Торговый центр с кафе и офисами появится на Новой улице в Котельниках
Происшествия
11 октября 2022, 12:42
Рельсы расплавились прямо под цистерной. Появилось видео с места теракта на Крымском мосту
Мир
11 октября 2022, 12:41
Веерные отключения электроэнергии начали действовать в Хмельницкой области
Криминал
11 октября 2022, 12:31
ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
Мир
11 октября 2022, 12:31
Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия
Мир
11 октября 2022, 12:30
«Глупая и безответственная стратегия». В Германии раскритиковали политику Запада против России