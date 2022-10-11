Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия | 360°

Мир 11 октября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия Глава МИД РФ Лавров посоветовал Западу не спекулировать на теме применения ядерного удара РИА Новости

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Западным политикам не стоит спекулировать на теме вероятного нанесения Россией ядерных ударов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Спекулирующим на теме ядерного оружия посоветовал бы не раздувать ее и осознавать собственную ответственность», — сказал глава дипломатического ведомства.

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Ранее Лавров сообщал, что Россия способна применить весь свой ядерный потенциал, если суверенитет и существование государства окажется под угрозой.

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Все сценарии применения вооружений сводятся к иностранной агрессии против страны и ее союзников с использованием оружия массового уничтожения.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин станет законной военной целью в случае применения ядерного оружия.

Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что западные страны намеренно раскручивают тему применения ядерного оружия, чтобы поддержать собственную упавшую идеологию.

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