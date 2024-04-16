Мир 16 апреля 2024, 02:20 Глава МАГАТЭ посетит Россию и Украину Глава МАГАТЭ Гросси заявил о посещении России и Украины в ближайшее время РИА «Новости»

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время. Его слова передало РИА «Новости».

«Да, нам нужно посетить Украину и Россию. Нам нужно держать этот канал коммуникации открытым», — сказал он.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов МАГАТЭ сделать все для спасения мира от ядерного происшествия. Об этом он заявил, говоря об ударах украинской армии по Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что РФ продолжит обеспечивать безопасность на ЗАЭС.

Сам Гросси посчитал опасность масштабного ядерного инцидента на АЭС весьма реальной. По его словам, угроза сохраняется несмотря на перевод шести реакторов на холодный останов. Последний энергетический блок привели в этот статус два дня назад.

Как отмечал бывший американский военный разведчик Скотт Риттер, продолжение ударов по ЗАЭС приведет к полному исчезновению государственности Украины. Он отметил, что власти этой страны потеряли контроль над здравым смыслом.