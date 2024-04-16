Мир 16 апреля 2024, 00:16 Небензя рассказал, что случится, если ВСУ продолжат атаковать Запорожскую АЭС Небензя: если ВСУ продолжат атаковать ЗАЭС, может случиться ядерная катастрофа РИА «Новости»

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Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества призвали приложить все усилия для спасения мира от ядерного происшествия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОНН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, его слова передало РИА «Новости».

«Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба», — заявил он.

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Небензя отметил, что одним из ключевых шагов будет прямое осуждение действий украинской стороны, которая неоднократно подводила мир к черте катастрофы.

Ранее бывший военный разведчик США Скотт Риттер заявил, что продолжение атак на Запорожскую АЭС приведет к исчезновению государственности Украины. По его словам, ВСУ будут атаковать станцию, чтобы убедить союзников в неизбежности ядерной катастрофы, которую сможет предотвратить только вмешательство НАТО в конфликт.