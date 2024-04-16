Мир 16 апреля 2024, 00:10 Опасность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС назвали реальной Глава МАГАТЭ Гросси назвал реальной опасность крупного ядерного ЧП на ЗАЭС РИА «Новости»

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Опасность масштабного ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается весьма реальной. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова привело РИА «Новости».

Угроза сохраняется, несмотря на перевод шести реакторов электростанции на холодный останов. При этом последний энергоблок привели в этот статус два дня назад по рекомендации МАГАТЭ.

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Продолжение атак на ЗАЭС приведет к полному исчезновению государственности Украины, заявил ранее бывший военный разведчик США Скотт Риттер.

За последние несколько дней украинские войска несколько раз атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. Три человека пострадали в результате прилета 7 апреля, сообщали «Известия».