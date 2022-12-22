Мир 22 декабря 2022, 14:01 Германию не признали честным «брокером» между Россией и Украиной Представитель МИД Захарова заявила, что Германия является стороной конфликта на Украине РИА «Новости»

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Германия стала стороной конфликта на Украине, поэтому не может быть честным «брокером». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Германия, по сути, собственноручно сделала себя стороной конфликта и поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера», — сказала она.

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Официальный представитель МИД обратила внимание, что, несмотря на призывы к мирному урегулированию, руководство ФРГ продолжает накачивать ВСУ оружием. Кроме того, Германия выступает координатором санкционной войны против России.

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В ФРГ пообещали научить украинских военных работать с ЗРК Patriot. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что новый пакет помощи Украине включает в себя системы ЗРК Patriot, которые запрашивали власти Киева. В свою очередь Германия объяснила отказ от передачи ПВО Patriot для ВСУ их отсутствием.