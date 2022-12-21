Мир 21 декабря 2022, 17:45 Германия объяснила отказ передачи ПВО Patriot Украине Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт заявил об отсутствии свободных ПВО Patriot для ВСУ РИА «Новости»

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Свободных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot у Германии для передачи на Украину нет. В распоряжении страны остались только три единицы военной техники, которые она направит в Польшу. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Он добавил, что власти страны не имеют никаких возражений по решению США передать украинским военным системы Patriot и даже готовы присоединиться, но машин в свободном доступе не осталось, так как три доступные передали Польше.

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«Дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем», — подчеркнул Хебештрайт.

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О готовности США передать Украине системы противоракетной обороны Patriot со ссылкой на источники сообщали СМИ. По их данным, комплексы войдут в новый пакет военной помощи США на общую сумму в 1,8 миллиарда долларов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, но и не опроверг передачу Украине систем ПВО. Он заявил, что не готов раскрывать содержимое нового пакета военной помощи до официального объявления.

По мнению журналистов, о новых поставках вооружений президент США Джо Байден объявит в среду, 21 декабря, по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, который неожиданно отправился с визитом в Вашингтон.