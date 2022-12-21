Мир 21 декабря 2022, 22:29 Украинских военных научат работать с ЗРК Patriot в Германии Al Jazeera: украинских военных будут обучать работе с ЗРК Patriot в Германии YouTube

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Украинские военные будут проходить обучение работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot на территории ФРГ. Об этом катарскому телеканалу al-Jazeera сообщил американский чиновник.

«Обучение украинских военных обращению с системой ЗРК Patriot будет проходить в Германии и еще одной стране», — отметил он.

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США приняли решение выделить Украине дополнительную военную помощь, общая сумма которой составила свыше 1,85 миллиарда долларов. Государственный секретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что пакет помощи включает в себя системы ЗРК Patriot, которые запрашивали власти Киева. Также сюда вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга 20 декабря заявил, что Штаты принимают во внимание риск эскалации на Украине из-за военной помощи. При этом он отказался комментировать тему передачи Киеву этих зенитно-ракетных комплексов.

Президент США Джо Байден подписал новый указ о военной помощи перед визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.