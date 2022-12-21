Мир 21 декабря 2022, 03:16 США отправят Украине системы противоракетной обороны Patriot — СМИ Associated Press: США отправят Киеву системы противоракетной обороны Patriot РИА «Новости»

Читать 360tv в

США отправят Киеву системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Киев получит эти зенитно-ракетные комплексы в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов. Также США намерены передать Украине высокоточные управляемые бомбы.

Реклама

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщил планах США передать киевским властям ЗРК Patriot. При этом, как указывал телеканал, официальных сообщений об этом пока не было. По данным источников CNN, ожидается, что комплексы включат в следующий пакет помощи Украине на цели безопасности уже на этой неделе.

Реклама

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга 20 декабря отказался комментировать вопрос тему передачи Киеву этих зенитно-ракетных комплексов. По его словам, Штаты принимают во внимание риск эскалации на Украине из-за военной помощи киевским властям и не позволят России диктовать номенклатуру этих поставок.

Ветеран морской пехоты США Марк Канчиан заявлял, что даже поставки американских ЗРК Patriot для ВСУ не смогут нивелировать превосходство беспилотной авиации России в зоне боевых действий.