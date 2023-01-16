Мир 16 января 2023, 19:01 Украинские военные прибыли в США для обучения работе с ЗРК Patriot Fox News: украинские военные прибыли в Оклахому для обучения работе с ЗРК Patriot Defense.gov

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Самолет с украинскими военнослужащими прибыл в Оклахому для прохождения подготовки работы с зенитными ракетными комплексами Patriot. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл.

На опубликованной видеозаписи автобусы, согласно информации Уэстфолла, повезли украинских солдат на военную базу из аэропорта.

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Также эти данные подтвердил полковник Кертис Кинг, возглавляющий артиллерийскую школу. По его словам, обучение военных займет ближайшие несколько месяцев.

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Власти США в декабре прошлого года объявили, что отправят Украине новый пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

Предположительно, комплекс, состоящий из нескольких систем со станциями управления, генераторами и радарами, появится в зоне боевых действий весной.

Сенатор из Оклахомы Натам Дам призывал Белый дом не допускать бойцов ВСУ в Оклахому. По его словам, неопытные украинские военнослужащие могут выстрелить ракетой по простым американцам.