Мир 17 января 2023, 20:19 Шольц отказался отвечать на вопрос о поставках танков Leopard на Украину Bloomberg: Олаф Шольц не ответил на вопрос, разрешит ли Германия поставки танков Украине YouTube

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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Bloomberg не ответил на вопрос о том, будет ли дано разрешение на поставки немецких танков Leopard на Украину. Журналисты пообщались с главой ФРГ на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации», — отметил Шольц.

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На вопрос о перспективах передачи бронетехники властям в Киеве канцлер Германии ответил, что сейчас ведутся непубличные переговоры с союзниками, в частности с Соединенными Штатами, как лучше поступить.

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Страны НАТО примут решение о новых поставках вооружения на Украину по итогам встречи на военной базе Рамштайн в Германии, которая состоится в пятницу, 20 января. Главным вопросом на ней как раз станет разрешение властей Германии о передаче другими странами Евросоюза украинским войскам танков Leopard.

Германия приняла положительные решения о дальнейшей поддержке Украины, среди них передача вооружения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.