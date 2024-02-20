Эксклюзив 20 февраля 2024, 18:11 Недооцененная ракета. Как передача Taurus Украине повлияет на ход СВО Военный эксперт Лиманов: немцы и шведы хотят прорекламировать свое оружие РИА «Новости»

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Правящая коалиция Германии подготовила документ о передаче крылатых ракет большой дальности Taurus Украине. О том, как это повлияет на ход спецоперации, порассуждал в колонке для «360» военный эксперт, сотрудник военно-исторического музея Антон Лиманов.

Далее — прямая речь.

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Очень опасные ракеты

Итак, агентство DPA передает новость, что немцы намерены передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Что это за Taurus такой и чем он опасен? Taurus — это авиационная крылатая ракета класса «воздух — поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей, 500 километров — это очень большой радиус действия.

И действительно, ракеты очень опасные. Ракеты немецко-шведские. Разработка началась в конце 90-х годов. В начале нулевых она уже испытывалась.

Тут можно сказать вот что: ракета очень хорошая, нами недооцененная, у нее очень хорошая система навигации. Собственно говоря, состоит из трех подсистем: первая подсистема — это по изображению, вторая подсистема — навигация по эталону ландшафта, третья — навигация по GPS.

РИА «Новости»

Ракет будет не так много

Вероятно, не каждую из таких ракет собьет наша ПВО. Но этих ракет не так уж и много поставят Украине, а у Украины мало средств доставки. Поэтому повлияет или нет ракета Taurus на СВО, зависит от того, будет ли Германия включать свою оборонную промышленность и передадут ли западные партнеры украинцам средства доставки, хорошие самолеты, с которых можно запускать эти ракеты. Если да, то повлияет. Если нет, то нет.

Тут нужно учесть еще такую вещь: какие цели ставит Запад на Украине, чего они хотят добиться? Они хотят полного разгрома и подчинения России? Тогда нужно включать на полную мощность всю оборонку и производить в огромном количестве ракеты и прочие средства поражения.

РИА «Новости»

Если же такой цели нет, если цель ставится только прорекламировать свой вид вооружений — «а вот у нас доступнее, у нас дешевле, у нас точнее», — это никак на СВО не повлияет. Дело в том, что у Taurus есть конкуренты. Это британо-французские ракеты Storm Shadow.

Возможно, немцы и шведы просто хотят показать, что их ракеты лучше, прорекламировать их в деле. На самом деле немцам все равно, сколько человек погибнет, — им просто нужно продемонстрировать свое оружие.