Мир 21 февраля 2024, 00:22 Немецкий политик Вагенкнехт призвала отказаться от поставок ракет Taurus на Украину Депутат бундестага Вагенкнехт осудила планы поставок ракет Taurus на Украину РИА «Новости»

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Депутат бундестага Сара Вагенкнехт выступила против поставок дальнобойных немецких ракет Taurus на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам политика, эти действия могут привести к непоправимым последствиям с учетом того, что Россия является ядерной державой. Также Вагенкнехт отметила, что конфликт на Украине необходимо решать путем переговоров, а не с помощью поставок оружия.

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Она выразила сомнение в том, что современные политики в Германии знают, чем все завершилось, когда их страна дважды вторгалась на территорию России.

«Тот, кто хочет принести войну в Россию, несет войну в Германию. Это создает такую опасную ситуацию, что я могу лишь призывать этих политиков прийти в чувство», — заявила Вагенкнехт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Германии подготовила документ о передаче крылатых ракет большой дальности Taurus Украине. По мнению военного эксперта Антона Лиманова, на ход СВО это никак не повлияет. Он считает, что Германия просто хочет продемонстрировать свое оружие, чтобы выиграть конкуренцию у производителей ракет Storm Shadow.