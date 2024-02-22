Важное 22 февраля 2024, 15:01 Бундестаг отказался поставить ракеты Taurus Украине Бундестаг выступил против предложения оппозиции поставить Украине ракеты Taurus

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Немецкие депутаты выступили против проекта резолюций о поставке Украине ракет Taurus. Об этом сообщило издание Deutsche Welle на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Бундестаг проголосовал против предложения оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз — прим. ред.) с требованием о расширении военной помощи Украине, включающую поставки ракет TAURUS», — указали авторы.

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Вопрос о передаче крылатых ракет ВСУ подняла правящая коалиция Германии. Она же подготовила соответствующий документ. Против высказалась депутат бундестага Сара Вагенкнехт. По ее мнению, передача Украине Taurus может спровоцировать «непоправимые последствия». Депутат напомнила, что Россия — ядерная держава.

Военный эксперт Антон Лиманов заявил, что передача этих крылатых ракет ВСУ на ход спецоперации никак не повлияет. По его словам, ФРГ таким образом пытается показать свое оружие.