Мир 01 сентября 2023, 12:56 Отказавшись от газа из России, Германия впала в зависимость от ее же удобрений BZ: Германия стала зависеть от российских удобрений после отказа от газа РИА «Новости»

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На фоне международной обстановки Германия сократила закупки газа из России, но нарастила на 334% импорт азотных удобрений. Похожая ситуация сложилась в других странах Европы, сообщила газета Berliner Zeitung.

«Германия избавилась от газовой зависимости от России , но возвратилась через черный ход. Собственное производство химикатов стало слишком дорогим в прошлом году и не дешевеет сегодня», — пришла к выводу бизнес-редактор издания Людмила Котлярова.

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Это стало веской причиной импортировать из России в Евросоюз, в том числе ФРГ, еще больше продуктов и удобрений, ведь санкции не распространились на эти категории товаров.

Федеральное статистическое управление и Ассоциация сельскохозяйственной промышленности подсчитали, что по итогам завершившегося недавно сельскохозяйственного сезона Германия получила около 167 тысяч тонн российских азотных удобрений, на 334% больше по сравнению с прошлым годом. Всего за год доля России в импорте этой продукции увеличилась с 5,6% до почти 18%.

Поставки отечественных азотных удобрений в Евросоюз нарастили в пять раз. На Россию пришлось 19% закупок.

Газ в Европе снова подорожал. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил о чуть менее выраженном, чем год назад, дефиците.