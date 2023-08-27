Мир 27 августа 2023, 23:09 Германия отказалась выделять средства на борьбу с экономическим кризисом Шольц: у ФРГ не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию unsplash.com

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Германия не будет выделять дополнительные средства на борьбу с экономическим кризисом и увеличивать размер своего долга. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило агентство Bloomberg.

По его словам, Евросоюз не считает, что Германия должна брать на себя больше обязательств. В последние годы у ФРГ выросли долги на сотни миллиардов евро, в том числе в период пандемии. Кроме того, у Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, подчеркнул канцлер.

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Немногим ранее Шольц заявил, что экономика ФРГ переживает не лучшие времена на фоне зависимости от экспорта. В течение десятилетий государство было локомотивом экономического роста, но теперь в стране существует риск длительного периода слабости.

При этом канцлер заверил, что Германия находится в хорошем положении, несмотря на ее нынешнее состояние.