Мир 20 декабря 2022, 20:30 Белый дом не подтвердил отправку ЗРК Patriot на Украину Представитель Пентагона Кирби отказался уточнять сроки поставок ЗРК Patriot на Украину РИА «Новости»

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Администрация президента США не стала уточнять информацию об отправке зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках нового пакета военной помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать вопрос на эту тему во время очередного брифинга, сообщил ТАСС.

«Я не буду забегать вперед касательно пакетов помощи на цели безопасности, о которых еще не было объявлено», — сказал он.

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По словам Кирби, Соединенные Штаты принимают во внимание риск эскалации на Украине из-за военной помощи Киеву и не позволят России диктовать номенклатуру этих поставок.

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Ранее американская газета The Washington Post написала, что президент США Джо Байден дал согласие на поставку Украине комплексов Patriot при условии, если Минобороны подготовит отчет о готовности украинских военных к использованию этой техники. ЗРК планировали выделить из собственных запасов американской армии.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США пообещали помогать Украине оружием еще до начала спецоперации.