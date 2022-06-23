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    23 июня 2022, 10:20

    Германия испугалась прекращения поставок российского газа

    Financial Times: ФРГ испугалась прекращения поставок газа из РФ по «Северному потоку — 1»

    Максим Зинкин

    Власти Германии боятся, что ремонтные работы газопровода «Северный поток — 1» станут основанием для России полностью остановить поставки газа. Об этом сообщила газета Financial Times.

    Германия испугалась прекращения поставок российского газа

    «Немецкое правительство опасается, что „Газпром“ полностью прекратит подачу газа, что сорвет планы Германии по наполнению хранилищ к зимнему отопительному сезону», — сообщили авторы материала.

    На данный момент газовые хранилища в Германии заполнены на 58%, тогда как власти ждут объема 90% к 1 ноября. Поскольку объем поставок на период начала ремонта газопровода существенно снизился, Германия вынуждено закупает энергоносители по гораздо более высоким ценам на спотовом рынке.

    Ранее стало известно, что «Газпром» из-за санкций не может получить из Канады отремонтированные газоперекачивающие агрегаты, необходимые для полноценной работы «Северного потока — 1».

    Накануне сообщалось, что канадские власти начали поиск путей обхода санкций, чтобы отправить двигатели в ФРГ.