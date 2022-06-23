Германия испугалась прекращения поставок российского газа

Власти Германии боятся, что ремонтные работы газопровода «Северный поток — 1» станут основанием для России полностью остановить поставки газа. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Немецкое правительство опасается, что „Газпром“ полностью прекратит подачу газа, что сорвет планы Германии по наполнению хранилищ к зимнему отопительному сезону», — сообщили авторы материала.

На данный момент газовые хранилища в Германии заполнены на 58%, тогда как власти ждут объема 90% к 1 ноября. Поскольку объем поставок на период начала ремонта газопровода существенно снизился, Германия вынуждено закупает энергоносители по гораздо более высоким ценам на спотовом рынке.

Ранее стало известно, что «Газпром» из-за санкций не может получить из Канады отремонтированные газоперекачивающие агрегаты, необходимые для полноценной работы «Северного потока — 1».

Накануне сообщалось, что канадские власти начали поиск путей обхода санкций, чтобы отправить двигатели в ФРГ.