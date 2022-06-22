Канада начала искать пути поставок оборудования Германии для «Северного потока»
Канада заявила, что начала искать пути поставок оборудования ФРГ для «Северного потока»
Канадские власти ищут возможности для поставок Германии газового оборудования, необходимого для полноценной работы газопровода «Северный поток — 1». Об этом Bloomberg сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
«Пока мы ведем переговоры с Германией, у нас есть несколько вариантов. ФРГ является одним из наших основных союзников, у нас нет желания причинять ей вред», — заявил он.
Отремонтированные двигатели для «Северного потока» находятся в Канаде, однако из-за санкционных ограничений компания «Газпром» не получила вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты от производителя Siemens.
Таким образом, объем поставок газа в Европу по «Северному потоку — 1» снизился с 167 до 67 миллионов кубометров в сутки. Представители Siemens заявили, что после ввода санкций вернуть полученные в ремонт двигатели не представляется возможным.