Канада начала искать пути поставок оборудования Германии для «Северного потока»

Канадские власти ищут возможности для поставок Германии газового оборудования, необходимого для полноценной работы газопровода «Северный поток — 1». Об этом Bloomberg сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Пока мы ведем переговоры с Германией, у нас есть несколько вариантов. ФРГ является одним из наших основных союзников, у нас нет желания причинять ей вред», — заявил он.

Отремонтированные двигатели для «Северного потока» находятся в Канаде, однако из-за санкционных ограничений компания «Газпром» не получила вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты от производителя Siemens.

Таким образом, объем поставок газа в Европу по «Северному потоку — 1» снизился с 167 до 67 миллионов кубометров в сутки. Представители Siemens заявили, что после ввода санкций вернуть полученные в ремонт двигатели не представляется возможным.