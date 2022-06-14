Siemens подтвердили задержку поставки газовой турбины для «Газпрома» из-за санкций

Немецкая компания Siemens Energy подтвердила, что не может вернуть «Газпрому» газовую турбину после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны. Концерн ищет решение этой проблемы, сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.

Газовая турбина, которую не могут вернуть в Россию, проходит ремонт на заводе Siemens Energy в Монреале. По словам представителя компании, это единственное предприятие, которое осуществляет подобные работы.

«Siemens Energy с 2009 года поставляет газовые турбины для компрессорной станции трубопровода „Северный поток“ в России. Газовые турбины приводят в движение компрессоры, которые необходимы для повышения давления газа в трубопроводе», — цитирует издание представителя компании.

Канада ввела санкции против России, поэтому отремонтированную турбину не могут вернуть «Газпрому». В компании заверили, что уведомили канадское и немецкое правительства и работают над решением вопроса.