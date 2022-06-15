«Газпром» снизит прокачку газа по «Северному потоку»

С 16 июля «Газпром» сможет поставлять по газопроводу «Северный поток» не более 67 миллионов кубометров газа в сутки. Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале компании. Причиной называют остановку эксплуатации еще одной газотурбины Siemens на КС «Портовая».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта <...> «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». <...> Суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки», — говорится в сообщении.

Во вторник. 14 июня, в компании уже сообщали, что в связи с ограничениями на компрессорной станции «Портовая» «Газпром» сможет поставлять топливо через «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки. При этом плановая прокачка составляет 167 миллионов кубометров в сутки. В качестве причины называется задержка в работе компании Siemens, которая на смогла в срок вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта.

В немецком концерне информацию подтвердили: по техническим причинам турбина ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады в отношении РФ.

При этом вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал решение сократить прокачку газа политическим. Но несмотря на это заявление, в ведомстве Хабека сообщили, что ведут переговоры с Оттавой о поставке турбины.