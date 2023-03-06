06 марта 2023, 14:47
Генштаб ВСУ мобилизовал недостаточное число новобранцев — Резников
Глава Минобороны Украины Резников: мобилизационный план еще не выполнили
После продления всеобщей мобилизации Вооруженные силы Украины не успели набрать нужного количества бойцов, поэтому компанию решили продолжить. Министр обороны Алексей Резников сказал об этом в интервью сайту «Лига».
«Мобилизационный план <…> еще не завершен. Всеобщая мобилизация продолжается», — объявил он.
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Потребности армии определяет Генштаб Вооруженных сил Украины. Именно он, по словам министра, решает, сколько водителей, операторов, стрелков, снайперов и артиллеристов призвать, и ставит задачу военкоматам. Алексей Резников сказал, что Минобороны только контролирует кампанию.
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Военное положение и мобилизацию на Украине продлили с 19 февраля на три месяца. Работников военкоматов, которые затянули призыв, в назидание остальным отправили на передовую. Советник министра обороны Юрий Сак допустил, что при необходимости план призыва увеличат, так как резервов, по его словам, в стране хватает.
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