Мир 01 марта 2023, 07:07 Наказали за недобор. В зоне спецоперации заметили сотрудников украинских военкоматов РИА «Новости»: сотрудников военкоматов на Украине за недобор бойцов отправили на фронт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военкомы из Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей сами стали участниками боевых действий. Таким способом командование наказало их за невыполнение плана мобилизации, рассказал источник РИА «Новости».

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях показали плохие результаты — призвали мало бойцов, а сам процесс мобилизации у них сильно затянулся. В назидание военным комиссариатам других регионов Минобороны Украины отправило их сотрудников в зону боевых действий.

Реклама

«[Теперь военкоматы] как с цепи сорвались», — сказал собеседник агентства.

Реклама

В стране устроили усиленную мобилизацию — даже под объективами камер и при свидетелях насильно заталкивают потенциальных призывников в автобусы и увозят.

Военное положение и мобилизацию на Украине с 19 февраля продлили еще на 90 дней. Советник министра обороны Юрий Сак допустил, что в случае необходимости власти увеличат план призыва.