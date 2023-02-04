04 февраля 2023, 14:04
Военное положение и мобилизацию продлят на Украине
Депутат Железняк: в ближайшее время на Украине продлят военное положение и мобилизацию
Режим военного положения и мобилизации в ближайшее время вновь продлят на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Рада вновь продлит сроки всеобщей мобилизации и военного положения, это произойдет в ближайшее время. Вероятно, продлят на 90 дней», — написал он.
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По информации парламентария, решения офиса президента Владимира Зеленского начнут действовать после 19 февраля. Соответствующие законопроекты внесут на рассмотрение в Раду уже на следующей неделе.
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Военное положение и мобилизацию на Украине ввели после начала специальной операции 24 февраля 2022 года. С тех пор эти режимы неоднократно продлевали.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский упрекнул в слабости жителей регионов страны, находящихся на значительном удалении от линии соприкосновения. По его мнению, они «находятся на отдыхе» и утратили боевой дух.
Также Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военных за невыполнение приказа.
Верховная рада
Украина
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