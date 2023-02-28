Мир 28 февраля 2023, 12:34 Власти Украины не исключили мобилизацию еще большего числа граждан Советник главы Минобороны Украины Сак допустил новую волну мобилизации Министерство обороны Украины

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Украина при необходимости способна мобилизовать еще большее число людей в зону боевых действий. Об этом агентству Bloomberg сообщил советник министра обороны Юрий Сак.

«Людские резервы у нас достаточные. Конечно, если появится такая необходимость, мы мобилизуем еще большее количество людей», — сказал он.

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Военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебросило в Купянск свыше 700 мобилизованных военнослужащих, расквартировав их в домах мирных жителей и на гражданских объектах.

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Между мобилизованными и командирами подразделений зачастую возникают конфликты из-за того, что их солдат отправили в зону боевых действий без соответствующей подготовки.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде продлить режим военного положения и мобилизации на 90 дней.